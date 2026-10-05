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В НБА сохраняется мнение, что «Даллас» будет готов обменять Пи Джей Вашингтона

Инсайдер Марк Стейн поделился информацией, касающейся форварда « Далласа » Пи Джей Вашингтона . «Пока неясно, будет ли Вашингтон выходить в старте или появляться со скамейки запасных у нового главного тренера «Мэверикс» Дасти Мэя, но среди некоторых клубов-соперников сохраняется мнение, что «Даллас» в итоге рассмотрит предложения по 28-летнему игроку, поскольку в их ростере за спинами Флэгга и Маршалла числится бесчисленное количество форвардов самых разных габаритов», – написал Стейн.

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