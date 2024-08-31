Эндокринолог Янг попросила Мишустина добавить в рацион школьников кабачки

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Врач-эндокринолог Екатерина Янг обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением улучшить питание в российских школах, заменив фастфуд в меню на сезонные овощи и фрукты, такие как кабачки.
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