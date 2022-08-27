В «Химках» заявили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить нового главного тренера Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить нового главного тренера Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».
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