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В «Химках» заявили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»

В «Химках» заявили, что Писарева могут уволить после матча с «Оренбургом»

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков сообщил, что руководство клуба может отправить нового главного тренера Николая Писарева в отставку в случае неудачного результата в матче восьмого тура чемпионата России с «Оренбургом».

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