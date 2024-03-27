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Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана

Знаете что людей раздражает больше всего на свете? Назойливое  лукавство.  Совершенно определённо, у террористов есть национальность.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
- дотоле, пока нашим президентом управляют денежные мешки.
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3 час.
Надежда Минаева
Ждем извинений от таджикской диаспоры/ правительства Таджикистана за их сородичей! Уточните, когда и в каком обьеме правительство Таджикистана или таджикская диаспора оплатят мед.лечение пострадпвшим в теракте, а также выплаты на погребение родственникам погибших?
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3 час.
АА
Андрей Алферов
Ни слова,что организаторы, это США. Молодец, хорошо пиндосов охраняет. А вот в подтексте намёк на виновность руководства России. Кмный ,блин и хитрый. Интересно он за рубежом обучался режим шатать?
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1 час.

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