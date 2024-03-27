Андрей Медведев: Нет ни у кого вопросов к таджикам. Есть к странной миграционной политике и её нюансам, связанным с гостями из Таджикистана

Надежда Минаева

Ждем извинений от таджикской диаспоры/ правительства Таджикистана за их сородичей! Уточните, когда и в каком обьеме правительство Таджикистана или таджикская диаспора оплатят мед.лечение пострадпвшим в теракте, а также выплаты на погребение родственникам погибших?