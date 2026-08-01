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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о мячах на турнирах североамериканской серии: «Возможно, тут используют мячи, которые пролежали на складе целый год»

Третья ракетка мира Джессика Пегула высказалась о критике мячей, которыми сейчас играют в туре. – Мужчины в последнее время часто говорят о качестве мячей и о том, что после пандемии оно стало хуже.

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