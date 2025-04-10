В России предложили запретить «автогрязь» для номеров машин

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев внёс в нижнюю палату парламента законопроект, который запретит продажу товаров, созданных для нарушения закона, то есть вещей, которые помогают людям уходить от ответственности.
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