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«Забрали с двумя инсультами», – пленный ВСУ рассказал о том, как попал на фронт

«Забрали с двумя инсультами», – пленный ВСУ рассказал о том, как попал на фронт

Получил повестку, когда ходил за молоком. С ЧМТ признали годным и отправили в окопы.«Вышел купить молока, попался на глаза сотрудникам местного военкомата, выписали повестку», – рассказал о том, как попал на фронт очередной пленный солдат ВСУ Борис Мерва.

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