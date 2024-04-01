«Забрали с двумя инсультами», – пленный ВСУ рассказал о том, как попал на фронт

Получил повестку, когда ходил за молоком. С ЧМТ признали годным и отправили в окопы.«Вышел купить молока, попался на глаза сотрудникам местного военкомата, выписали повестку», – рассказал о том, как попал на фронт очередной пленный солдат ВСУ Борис Мерва.