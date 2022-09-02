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Красота Тельцов, силы Дев и искушения Рыб: подробный гороскоп на 3 сентября

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ОВНЫ, не отказывайтесь от нового опыта из-за привычки к спокойному существованию. В любом случае, вы способны руководить ходом дел.

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