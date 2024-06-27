Тактический успех. Что российские военные устроили ВСУ на Купянском направлении. Рассказывает военный эксперт

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Евгений Биятов ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.