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Тактический успех. Что российские военные устроили ВСУ на Купянском направлении. Рассказывает военный эксперт

Тактический успех. Что российские военные устроили ВСУ на Купянском направлении. Рассказывает военный эксперт

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Евгений Биятов ВС РФ имеют тактический успех на купянском направлении, продвижение на некоторых участках составило около одного километра, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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