Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции

t.me/Госкорпорация «Роскосмос» Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов утвердил генеральный график создания Российской орбитальной станции (РОС), развертывание которой планируется закончить в 2033 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии