Губернатор Воробьев поздравил работников дорожного хозяйства с праздником

В Московской области в дорожной отрасли трудятся 4,3 тысячи человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в День работников дорожного хозяйства поблагодарил специалистов за добросовестную работу и профессионализм.
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