График проведения начальником отдела по образованию выездных встреч с педагогическими коллективами, родительской общественнос...

График проведения начальником отдела по образованию выездных встреч с педагогическими коллективами, родительской общественностью, выездных личных приемов граждан в первом полугодии 2024 годаФИО, должностьДата, время и место проведения выездных встреч и личных приемов гражданянварьфевральмартапрельмайиюньКолесниченко Алла Николаевна,начальник отдела .
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