График проведения начальником отдела по образованию выездных встреч с педагогическими коллективами, родительской общественнос...

График проведения начальником отдела по образованию выездных встреч с педагогическими коллективами, родительской общественностью, выездных личных приемов граждан в первом полугодии 2024 годаФИО, должностьДата, время и место проведения выездных встреч и личных приемов гражданянварьфевральмартапрельмайиюньКолесниченко Алла Николаевна,начальник отдела .