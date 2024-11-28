Страна и люди
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Страна и люди

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Физика, бессердечная ты сука(с)

Физика, бессердечная ты сука(с)

Вчера товарищ Михаил Валентинович Ковальчук, «олигарх-физик» (как называет его вражеская пропаганда, мвухахахаха), рассказал, что «Орешник» стал возможен благодаря разработке материалов, способных выдерживать температуру в 2000 градусов.

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