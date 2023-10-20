Путин помог пермскому заводу в противостоянии с «Ростехом»

Неожиданная встреча президента Владимира Путина с генеральным конструктором «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым 19 октября привела к корректировке планов по выпуску двигателей ПД-14 со стороны завода.
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