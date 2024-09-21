После начавшегося контрнаступления ВС РФ в Курской области, ситуация для ВСУ и киевского режима в целом напоминает безвыходную ситуацию.
ВСУ готовят новый плацдарм для удара на границе Курской области – военкоры
Комментарии
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Галина Чужая
Уничтожать мирных позволено только США, Еуропе и ... Израилю. А вот нам ниZZZя - сразу все, кто даже поддерживают нас, отвернутся... И в этом вся проблема. ООН под каблуком США.
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14 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Хохлы обосрались с моим Крымом полезли в Курск. Куряне держитесь уничтожайте бандеровскую хохляцкую мразь.
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11 час.
igor kim
Есть еще у украинцев порох в пороховницах и сабли не затупились, правда, с мозгами совсем проблема, теперь вместо русских просят помощи у поляков.
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10 час.
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