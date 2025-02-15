Врач высказался о возможности употребления алкоголя после инфаркта

Врач Евдокимов: Употреблять алкоголь после перенесенного инфаркта лучше не стоит Употреблять алкоголь после перенесенного инфаркта лучше не стоит, заявил доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов.