Балицкий: в Запорожской области нет массовой проблемы с беспризорными детьми

В Запорожской области отсутствуют проблемы с беспризорными детьми, которые остались без родителей из-за вооружённой агрессии со стороны Украины или были брошены, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
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