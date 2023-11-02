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Так стоит ли отправлять бунтовщиков в армию?

  Когда  я,    да  и  не только  я,  написала,  что Горячие кавказские парни,  участвовавшие  в      массовых  беспорядках,  должны  получить  свою  десяточку,   а потом  отправиться  на   джихад  в  зону  СВО,    некоторые  товарищи,  которые  нам  совсем  не товарищи,     у  меня  и     не только  у  меня,   начали  говорить и  писать,  что  это  неправильно,  что    это  не  по  закону,   а  по  понятиям;    что нельзя   засовывать   бунтовщиков  в  армию,   и т.

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