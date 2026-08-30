История и археология: Почему до конца 1980-х советские милиционеры не носили оружие, а справлялись лучше современных силовиков

После революции в качестве антипода царской полиции родилась советская милиция. Авторы нового проекта были убеждены, что в молодой стране победившего пролетариата власти и народ будут сожительствовать в гармонии, а всякое принуждение и насилие уйдут в прошлое.
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