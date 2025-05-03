Какой сегодня праздник: 4 мая – Международный день пожарных

Четвертого мая свой профессиональный праздник – День пожарных – на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущество, объекты экосистемы от огня.
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