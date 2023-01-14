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Что за ерунда здесь происходит? 11 старых фото, на которых творится какой‑то бред

Что за ерунда здесь происходит? 11 старых фото, на которых творится какой‑то бред

Исторические фотографии могут быть разными – и такими странными в том числе. В истории всегда найдется место всему – и веселому, и грустному, и торжественному, и серьезному, и даже такому странному, что без объяснений понять никак не удастся.

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