Ироничный косплей Зеленского от Блинкена, укроутопия "смарт- мобилизации" и фейк о России из Белого дома: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Предпраздничный выпуск информационного хит-парада #всё_как_есть мы встретим с очередными попытками отменить Россию, посмотрим на фантастические заявления Белого дома, а также узнаем, как развлекаются в канун Хеллоуина американские политики, о чём думают украинские беженцы и какие достижения цифровизации ждут жителей Незалежной в скором времени.