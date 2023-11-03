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Крымская газета

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Ироничный косплей Зеленского от Блинкена, укроутопия "смарт- мобилизации" и фейк о России из Белого дома: информационный хит-парад

Ироничный косплей Зеленского от Блинкена, укроутопия "смарт- мобилизации" и фейк о России из Белого дома: информационный хит-парад

Слово РЕДАКТОРА Предпраздничный выпуск информационного хит-парада #всё_как_есть мы встретим с очередными попытками отменить Россию, посмотрим на фантастические заявления Белого дома, а также узнаем, как развлекаются в канун Хеллоуина американские политики, о чём думают украинские беженцы и какие достижения цифровизации ждут жителей Незалежной в скором времени.

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