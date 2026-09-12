The New York Times: военные США предупредили Вэнса об истощении запасов ракет для Patriot

Военные США предупредили Вэнса об истощении запасов ракет для Patriot, — The New York Times. Вице-президент США напрямую связывался с американским военным руководством на Ближнем Востоке, чтобы получить оценку ситуации в конфликте с Ираном.
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