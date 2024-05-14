Депутаты Бундестага получат самую большую прибавку к зарплате за последние 28 лет

Председатель Бундестага Бербель Бас согласовала самое большое увеличение зарплаты для парламентариев за несколько десятилетий: с июля этого года депутаты будут получать 11 227 евро в месяц — это на 635 евро больше, чем раньше.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии