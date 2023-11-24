Школы России проводят урок «Родная земля» в рамках проекта «Разговоры о важном»

8380556 01.03.2023 Учащиеся во время проведения классного часа в новой школе (МАОУ "Центр образования "Восход") на 1100 мест в поселке Восход Новосибирского района, построенной по национальному проекту "Образование".
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