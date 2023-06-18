«ЦСКА сравняли счет — у нас активировался план Б»: главный тренер «Зенита» раскрыла секрет победы в Суперкубке

Армейцы потерпели поражение от сине-бело-голубых в серии пенальти. Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала победу над ЦСКА в матче за Суперкубок, который прошел на стадионе армейцев.
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