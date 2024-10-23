Политика как он...
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Политика как она есть

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В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

В России предложили ответ на использование доходов страны для помощи Украине

В ответ на использование Западом доходов от замороженных российских активов в пользу Украины необходимо прекратить подпитку западных стран деньгами, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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