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100 тысяч укро-трупов на поле боя: Зачем фон дер Ляйен наехала на Зеленского

Впервые топ-еврочиновник признал факт огромных потерь ВСУ. В своем видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Согласно оценкам, на сегодняшний день было убито более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных».

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