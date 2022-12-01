100 тысяч укро-трупов на поле боя: Зачем фон дер Ляйен наехала на Зеленского

Впервые топ-еврочиновник признал факт огромных потерь ВСУ. В своем видеообращении глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Согласно оценкам, на сегодняшний день было убито более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных».