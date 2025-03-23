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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов пропустил 7 голов в матче с «Чикаго». У него 87,7% сэйвов в 24 играх в сезоне

Вратарь «Филадельфии» отбил 22 из 29 бросков по своим воротам в игре НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Иван Федотов провел 24 матча, отражая в среднем 87,7% бросков.

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