Федотов пропустил 7 голов в матче с «Чикаго». У него 87,7% сэйвов в 24 играх в сезоне

Вратарь «Филадельфии» отбил 22 из 29 бросков по своим воротам в игре НХЛ. Всего в нынешнем сезоне Иван Федотов провел 24 матча, отражая в среднем 87,7% бросков.
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