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RT Russia

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Сдавшийся в плен солдат ВСУ помогал российскому бойцу в ожидании эвакуации

Сдавшийся в плен солдат ВСУ помогал российскому бойцу в ожидании эвакуации

Военный ВСУ сдался в плен и три дня носил воду раненому российскому бойцу, который ждал эвакуации. Как узнал RT, Сергей (позывной Саид) получил в боях за Авдеевку тяжёлые ранения — переломы ноги, руки и лишился глаза.

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