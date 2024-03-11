Сдавшийся в плен солдат ВСУ помогал российскому бойцу в ожидании эвакуации

Военный ВСУ сдался в плен и три дня носил воду раненому российскому бойцу, который ждал эвакуации. Как узнал RT, Сергей (позывной Саид) получил в боях за Авдеевку тяжёлые ранения — переломы ноги, руки и лишился глаза.
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