Сдавшийся в плен солдат ВСУ помогал российскому бойцу в ожидании эвакуации

Военный ВСУ сдался в плен и три дня носил воду раненому российскому бойцу, который ждал эвакуации. Как узнал RT, Сергей (позывной Саид) получил в боях за Авдеевку тяжёлые ранения — переломы ноги, руки и лишился глаза.