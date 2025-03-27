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Мировое обозрение

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«За боевое отличие». Адам Кадыров получил очередную награду

«За боевое отличие». Адам Кадыров получил очередную награду

Официальный канал государственной телерадиокомпании «Грозный» сообщил, что начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров (17-летний сын Рамзана Кадырова) был награждён ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие».

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