«За боевое отличие». Адам Кадыров получил очередную награду

Официальный канал государственной телерадиокомпании «Грозный» сообщил, что начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Кадыров (17-летний сын Рамзана Кадырова) был награждён ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие».
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