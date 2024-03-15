Страна и люди
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Страна и люди

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МО РФ сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

МО РФ сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

14 марта т.г. Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.

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Комментарии
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Надежда Кувыкина
А что про погибших и раненых, про жителей и повреждения...?????
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