МО РФ сообщило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

14 марта т.г. Вооруженными Силами РФ совместно с пограничными органами ФСБ России была сорвана очередная попытка прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области Российской Федерации, на этот раз в районе приграничного населенного пункта Козинка.