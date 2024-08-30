Родные погибших на СВО чиновников получат пять миллионов рублей

В

Виталий

До сих пор " бегают по свету" Чернобыльские ликвидаторы : кто-кто пролетал на самолете над Чернобылем, кто-то проезжал мимо, кому-то "повезло" и он целый день был в служебной командировке аж за 100 км... Но все ЭТИ привинтили себе удостоверения, коими гордо размахивают, выбивая различные блага... Вот и после СВО, думается, появится толпа "победителей", сбежавших от уголовки... Вот не надо бы ЭТИХ, проворовавшихся, из "высших чинов" пускать "за ленточку" - толку от них все равно не будет (отсидятся по тылам -опыт то есть), а потом, "с чистой совестью" вернутся к прежним делам...