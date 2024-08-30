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Парламентская газета

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Родные погибших на СВО чиновников получат пять миллионов рублей

Родные погибших на СВО чиновников получат пять миллионов рублей

В случае гибели гражданского персонала Вооруженных сил России и силовых ведомств претендовать на выплату от государства смогут не только его самые близкие родственники, но и неполнородные братья и сестры.

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Комментарии
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Виталий
До сих пор &quot; бегают по свету&quot; Чернобыльские ликвидаторы : кто-кто пролетал на самолете над Чернобылем, кто-то проезжал мимо, кому-то &quot;повезло&quot; и он целый день был в служебной командировке аж за 100 км... Но все ЭТИ привинтили себе удостоверения, коими гордо размахивают, выбивая различные блага... Вот и после СВО, думается, появится толпа &quot;победителей&quot;, сбежавших от уголовки... Вот не надо бы ЭТИХ, проворовавшихся, из &quot;высших чинов&quot; пускать &quot;за ленточку&quot; - толку от них все равно не будет (отсидятся по тылам -опыт то есть), а потом, &quot;с чистой совестью&quot; вернутся к прежним делам...
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