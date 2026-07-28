В Нурлате четыре волонтера готовят домашние заготовки для бойцов СВО

В Нурлате уже третий год работает волонтерская группа «Молодежка», участницы которой готовят сухие смеси для супов, домашние полуфабрикаты и другие продукты длительного хранения для участников специальной военной операции.
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