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Царьград

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Задержки рейсов до 11 часов произошли в аэропорту Челябинска

Задержки рейсов до 11 часов произошли в аэропорту Челябинска

В челябинском аэропорту 12 октября отложены вылеты в Батуми, Сочи и Москву, а также ожидаются с задержками рейсы из Минеральных Вод, Хургады и Санкт-Петербурга.

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