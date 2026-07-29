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Татар-информ

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Ключевым спикером первого дня «Тарих феста» станет блогер Пряников

Ключевым спикером первого дня «Тарих феста» станет блогер Пряников

В субботу, 1 августа, на историческом фестивале «Тарих фест», который организуют издание «Миллиард.Татар» и Национальный музей РТ, выступит один из самых известных российских журналистов и блогеров, основатель проекта «Толкователь» Павел Пряников.

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