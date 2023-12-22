В МИД заявили о провале попытки Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО

Попытка Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО провалилась. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, президент России Владимир Путин еще в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума отметил, по линии организации у России осуществляются весьма серьезные проекты.
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