В МИД заявили о провале попытки Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО

Попытка Запада по «отмене» России в ЮНЕСКО провалилась. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, президент России Владимир Путин еще в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума отметил, по линии организации у России осуществляются весьма серьезные проекты.