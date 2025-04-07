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В Москве «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

В Москве «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что "Газель" ехала из Башкирии.<strong>"Газель" въехала в подземный переход, который также является входом на станцию метро "Парк Победы" на Кутузовском проспекте в Москве, <a href="https://tass.

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