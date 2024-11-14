Гончаренко: ВСУ сокращают медперсонал в госпиталях и направляют на передовую

МОСКВА, 14 ноября, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* сообщил, что из-за нехватки личного состава в ВСУ на передовую стали отправлять до 25% работников из всех служб, обеспечивающих нужды армии.
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