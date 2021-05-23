Запрещенные Лошадиные бои

С 1998 года на Филиппинах были запрещены лошадиные бои. Однако до сих пор в разных районах страны сельские жители продолжают нелегально устраивать эту национальную жестокую забаву, посмотреть и поболеть на которую съезжаются сотни местных зрителей.
С 1998 года на Филиппинах были запрещены лошадиные бои. Однако до сих пор в разных районах страны сельские жители продолжают нелегально устраивать эту национальную жестокую забаву, посмотреть и поболеть на которую съезжаются сотни местных зрителей.
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