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Бессовестно эксплуатирует детей: Джоли невольно подтвердила обвинение Питта в свой адрес

Бессовестно эксплуатирует детей: Джоли невольно подтвердила обвинение Питта в свой адрес

Актриса втянула в свой бизнес уже троих из шести детей. Анджелина Джоли втянула в свою акцию детей: актриса Захарой и Ноксом LEGION-MEDIAДжоли привлекала к своей затее и ПаксаТьена LEGION-MEDIAСостоявшееся на днях в Нью-Йорке появление Анджелины Джоли фанаты Брэда Питта расценили как рекламную акцию, в которой она безо всякого стеснения проэксплуатировала своих детей.

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