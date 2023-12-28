Бессовестно эксплуатирует детей: Джоли невольно подтвердила обвинение Питта в свой адрес

Актриса втянула в свой бизнес уже троих из шести детей. Анджелина Джоли втянула в свою акцию детей: актриса Захарой и Ноксом LEGION-MEDIAДжоли привлекала к своей затее и ПаксаТьена LEGION-MEDIAСостоявшееся на днях в Нью-Йорке появление Анджелины Джоли фанаты Брэда Питта расценили как рекламную акцию, в которой она безо всякого стеснения проэксплуатировала своих детей.