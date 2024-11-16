Наказал за богохульство: Папа Римский ответил на действия Макрона на Олимпиаде Евгения КомароваПапа Римский Франциск отказался принять приглашение президента Франции Эммануэля Макрона посетить открытие восстановленного Собора Парижской Богоматери, что стало предметом обсуждения в медиапространстве.
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