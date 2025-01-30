WP: в Вашингтоне полиция вытащила из реки несколько тел после авиакатастрофы

В Вашингтоне сотрудники полиции вытащили несколько тел погибших из реки Потомак после столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Sikorsky H-60 рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии