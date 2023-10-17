Медведев назвал военным преступлением удар по больнице в Газе

Kremlin Pool/Global Look Press Ракетный удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, унесший жизни сотен людей, является военным преступлением, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии