В «Химках» заявили, что не собираются расторгать контракт с Артигой

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг новость об увольнении главного тренера команды Франка Артиги.
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