Россияне предпочитают покупать готовые планы загородных домов

По итогам первых четырех месяцев этого года продажи планов загородных домов на одном из маркетплейсов выросли в 25 раз к аналогичному периоду прошлого года, при этом средний чек на схемы снизился в 5,5 раза.
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