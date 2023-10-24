В команде Махачева считают, что Ислам должен был возглавить рейтинг UFC

В команде чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгкой весовой категории Ислама Махачева сообщили, что российский боец смешанных единоборств должен находиться выше в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
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