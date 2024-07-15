Литий-ионные аккумуляторы угрожают окружающей среде

Новые исследования показывают, что токсичные "вечные химикаты" ПФАС, применяемые в литий-ионных аккумуляторах для перехода на чистую энергию, представляют серьезную угрозу окружающей среде и здоровью человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии