Профессор Ткаченко: Киев пытается вернуть тему Украины в повестку США

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко связал предложение Владимира Зеленского о создании буферной зоны в Донбассе с попыткой активнее вовлечь США в украинскую проблематику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии