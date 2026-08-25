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Профессор Ткаченко: Киев пытается вернуть тему Украины в повестку США

Профессор Ткаченко: Киев пытается вернуть тему Украины в повестку США

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко связал предложение Владимира Зеленского о создании буферной зоны в Донбассе с попыткой активнее вовлечь США в украинскую проблематику.

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