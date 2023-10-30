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По итогам рейда-призыва в Котельниках Следком возбудил уголовное дело

По итогам рейда-призыва в Котельниках Следком возбудил уголовное дело

Наказаны будут те, кто препятствовал сотрудникам органов и оскорблял их.Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал доклад от ГСУ СК России по Московской области о ходе расследования уголовного дела, связанного с оскорблениями сотрудников правоохранительных органов.

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